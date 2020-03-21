شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: شريحة ضريبية جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي ٤٠٠ ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، إن النظام الجديد لضريبة «كسب العمل» يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدى وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة، ويعالج التشوهات الحالية، التي كان العاملون في ظلها لا يشعرون بأي زيادة في المرتبات.

ومن المقرر أن يتم إجراء تعديل تشريعى لقانون الضريبة على الدخل، يتضمن إقرارشريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح دخلها السنوى من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها ٢،٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون١٠٪ بدلاً من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلاً من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلاً من ٢٢،٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، وأكثر من ٤٠٠ ألف جنيه ٢٥٪، بما يعني زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ ٧ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي حتى ٢٤ ألف جنيه «التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢ ألف جنيه» معفاة من الضرائب.

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وأوضح الوزير أن النظام الضريبي الجديد لضريبة «كسب العمل» يتضمن شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي ٤٠٠ ألف جنيه، وتكون الضريبة ٢٥٪، بما يُحقق التوازن بين طبقات المجتمع.

ولفت الوزير إلى أن المجلس القومى للأجور عقد اجتماعا، خلال الفترة الأخيرة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن المنتظر أن يتم توضيح مستقبل العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، حسب قول «معيط» لـ«المصرى اليوم».

ومن المعروف أن الحكومة لا تلزم القطاع الخاص عادة بصرف العلاوة للعاملين لديه، حيث تكفل المرونة الكاملة في ذلك. ومن المقررأن تشهد موازنة العام المالى المقبل حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور. تتضمن منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجرالوظيفى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم في المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.

من جانبها، قالت ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن القانون يلزم بصرف الحد الأدنى للأجور، مضيفة أن توجيهات الرئيس لوزيرالمالية فيما يتعلق بالأجور والعلاوات والضرائب سيتم ترجمها إلى مشاريع قوانين خلال الفترة المقبلة.