شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين.

ووجه «راشد»، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات على المراكز التجارية ومحلات بيع الهدايا والملابس وغيرها من المنشآت التجارية، اليوم، للتأكد من الالتزام بالغلق بدءاً من الساعة السابعة مساءاً خاصة مع توافد المواطنين، اليوم، على تلك المنشآت بمناسبة عيد الأم، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالتواجد بالمنزل حفاظاً على سلامتهم. وشدد محافظ الجيزة على إيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحويه من تجمعات بشرية تمثل خطورة على المواطنين.