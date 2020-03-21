شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: جميع شركات التوزيع ملزمة بتنفيذ تعليمات "الصحة" الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، ملزمة بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين بشكل عام، موكدا أن وزارة الكهرباء اخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم التنبيه على جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ 9 بضرورة توفير الكمامات والمواد المطهرة لجميع العاملين الذين يتطلب عملهم الاختلاط بالجمهور وخاصة المحصلين، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتجاهل تعليمات وزارة الصحة من اصغر عامل بالوزارة لاكبر عامل بها.

وطالب شاكر المواطنين بشكل عام و العاملين بوزارة الكهرباء بشكل خاص بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة الوقائية اللازمة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

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وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الخبراء الروس التابعين لشركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات يمارسون عملهم بشكل طبيعى بموقع الضبعة بمرسى مطروح.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الخبراء الروس المتواجدون بارض الضبعة او غيرهم من الخبراء الاجانب على مستوى جميع المواقع التابعة لوزارة الكهرباء سيتم تطبيق الكشف الطبي عليهم كل 14 يوما ومن يخالطهم من المصريين بهذه المواقع للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة حريصة على الالتزام بجميع الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالقطاع.