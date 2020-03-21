شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 20 مارس سجلت إيطاليا 625 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن أصحبت أكبر دولة فى عدد الموتى يوميا بالفيروس القاتل، متخطية الصين موطن الفيروس نفسه.

الفيديو التالى يرصد أسباب السقوط الإيطالى أمام الفيروس، وسبب انتشاره بتلك السرعة، والوضع الذى وصلت إليه المستشفيات والأوضاع الصحية في مدن إيطاليا.

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كما يوضح أراء المتخصصين فى أسباب ذلك، وعلاقته بما وصلت إليه مصر في مواجهة الفيروس.