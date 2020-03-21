شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ أمهات مصر ويناشدهن تنفيذ إجرءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذى يوافق 21 مارس من كل عام.

و أرسلت الدكتورة مايا مرسي رسالة حب وتقدير إلى كل أم مصرية فى عيدها، جاء فيها :" كل أم هى رمز العطاء والمحبة والتضحية..كل أم تساند وطنها بغرس قيم الانتماء وحب الوطن فى أبنائها ..كل أم هى عماد الأسرة و الوطن والقدوة لابنائها" .

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية خاصة فى عيد الأم إلى أم الشهيد التى ضحت بأعز ماتملك فداءا للوطن ومازالت تقدم .

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ومن منطلق الظروف التى يمر بها الوطن والعالم أجمع حالياً مع انتشار فيروس كورونا المستجد covid19 ، ناشدت الدكتورة مايا مرسى كل أم مصرية أن تواصل مسيرتها فى دعم وطنها بتوعية أبنائها بضرورة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس .