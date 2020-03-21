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القومى للمرأة يهنئ أمهات مصر ويناشدهن تنفيذ إجرءات الوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الذى يوافق 21 مارس من كل عام.

 

و أرسلت الدكتورة مايا مرسي رسالة حب وتقدير إلى كل أم مصرية فى عيدها، جاء فيها :" كل أم هى رمز العطاء والمحبة والتضحية..كل أم تساند وطنها بغرس قيم الانتماء وحب الوطن فى أبنائها ..كل أم هى عماد الأسرة و الوطن والقدوة لابنائها"  .

 

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية خاصة فى عيد الأم إلى أم الشهيد التى ضحت بأعز ماتملك فداءا للوطن ومازالت تقدم .

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ومن منطلق الظروف التى يمر بها الوطن والعالم أجمع حالياً مع انتشار فيروس كورونا المستجد covid19  ، ناشدت الدكتورة مايا مرسى كل أم مصرية أن تواصل مسيرتها فى دعم وطنها بتوعية أبنائها بضرورة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة المصرية للحد من انتشار الفيروس .

 

وكان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه تقدمت باسم المجلس وباسم سيدات مصر بالشكر إلى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لثقتها الغالية فى المرأة المصرية وتقديرها للدور الهام الذى تقوم به فى المجتمع، خلال كلماتها التى نشرتها أمس على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وجاء نصها " ستظل المرأة المصرية دائما وأبدا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على ارض هذا الوطن.


وأضافت :"ثقتى بالله تعالى أنه يحمى مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضا بالمرأة المصرية التى تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التى تمر بالعالم، والتى ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ.. حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء"

 

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