شكرا لقرائتكم خبر عن مسجون والتهمة كورونا..داخلية تركيا تضبط 64 مواطنا لكتابة تغريدات عن الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت السلطات التركية القبض على 64 مواطنا بسبب التعليق على تفشي فيروس كورونا في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 64 شخص لمشاركتهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تفشي فيروس كورونا، موضحة في بيان إن عملية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي سوف تستمر وقد يحدث مزيد من الاعتقالات.

وكان خبير تركي كشف النقاب عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا بمعدل أسرع من الإصابات خلال نفس المرحلة في إيطاليا، حسبما أفاد موقع أحوال التركي.

وقال البروفيسور مايكل تانتشوم، الباحث في المعهد النمساوي للسياسة والأمن الأوروبي في فيينا، إن معدل زيادة الحالات في تركيا مثير للقلق، مضيفاً : "ستحدد الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت تركيا سوف تسير على خطى أوروبا الغربية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإصابة.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 670 حالة فيما صعدت تركيا من تحركاتها من أجل التصدي لانتشار الفيروس هذا الأسبوع، حيث أجرت 1981 اختبار يوم الخميس ، وأدخلت 9800 شخص في الحجر الصحي، و ألغت جميع الأحداث العامة وحثت مواطنيها على البقاء في منازلهم.

كما كشف محمد أمين أككوينلو الطبيب المختص بأمراض الصدر في مستشفى مديبول الجامعى، النقاب عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا قد وصل إلى 145 ألف حالة إصابة.

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وأضاف فى مداخلة هاتفية له فى برنامج Para Gündem الذى تقدمه إيبرو باقى، بقناة هابرترك التلفزيونية، إن كل حالة يتم تشخصيها يكون وراءها 400 حالة أخرى لم يتم تشخيصها، وأن كل حالة وفاة يكون وراءها تقريباً 1000 حالة أخرى".