شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شبابية لتعقيم الأسواق والمنازل فى إمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل عدد من الشباب بمنطقة إمبابة، فرقا بينهم، لتنفيذ حملات تطهير وتعقيم لمعظم الأماكن الحيوية فى دائرة القسم بدايه من سوق الخضار والمنيرة الغربية وأرض عزيز عزت والقومية وأرض الجمعية والبنزينات وشارع الوحدة وبعض المقاهي، ومكنات ال ATM ومنطقه بشتيل، فى خطوة منهم لحث المواطنين على الحفاظ على نظافتهم الشخصية، واتباع كافة سبل التطهير والتعقيم بشكل مستمر لتخطى أزمة فيروس كورونا والسيطرة عليه.
وتدوال بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور الشباب أثناء تنفيذهم حملات التطهير والتعقيم، مطالبين المواطنين بمساعدتهم عن طريق الحفاظ على نظافتهم الشخصية، والتزام المنازل والنزول فى حالة الضرورة القصوى، واتباع نظم الوقاية عن طريق ارتداء الكمامات والجونتيات الطبية، والحفاظ على المسافات بينهم والامتناع عن التجمع فى الأسواق.
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