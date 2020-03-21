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مصابة بكورونا تروى تفاصيل اليوم الرابع للحجر الصحى بالإسكندرية وتقدم5نصائح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميريت جابريل، إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمحجوزة فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى، فى محافظة الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة متعلقة بيومها الرابع داخل غرفة الحجر الصحى بالمستشفى، والإجراءات والفحوصات الطبية التى يجريها الأطباء عليها.

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وقالت ميريت – التى كانت قد بدأت قبل أيام نشر تفاصيل رحلة اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا والعلاج فى مصر – فى تدوينه جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، إنها "تقضى اليوم الرابع فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى العام"، وأضافت "أصدقائى الأعزاء.. لقد أجريت اليوم اختباراتى - أى مسح فى الحلق، ومسح فى الأنف، وفحص الدم - ويجب أن تظهر نتائجى بعد ظهر غد / مساء".

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وأضافت السيدة المصابة بكورونا، "إذا كانت النتيجة سلبية، سننتظر 48 ساعة، ثم نجرى الاختبار مرة أخرى.. وكما ذكرت من قبل، يجب أن أظهر اختبارين سلبيين ليخرجونى.. وفى ملاحظة إيجابية، تم تخفيض دوائى.. لذلك أنا أتحسن.. وأشعر بتحسن".

 

وتابعت: "أيضًا، أريد فقط أن أضيف أن خادمتى العزيزة التى كنت قلقة للغاية بشأنها لا تزال لا تظهر أى علامات على الإصابة.. لقد مر أسبوعان الآن منذ أن ظهرت أعراضى.. لقد انتهى بها الأمر بتلقى اتصال من وزارة الصحة التى طمأنتها، ولم تكن هناك أعراض لذلك.. وهى غير مصابة بكورونا"، وأضافت "سائقى قلقًا قليلًا.. ذهب وأجرى الاختبار الذى أظهر سلبية إصابته".

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واختتمت تدوينتها، قائلة: "الدروس المستفادة.. حافظ على الإبعاد الاجتماعى، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتنظيف الأسطح، والهواتف، وأجهزة التحكم عن بعد، إلخ"، واستطردت "استخدام الحس السليم.. لأنه يظهر نتائج.. كما ترون جميعًا من الصور أدناه.. من الصعب قليلاً معرفة الدكتور أحمد من محمود من محمد.. إنهم جميعاً ينظرون من نفس الشىء.. لكن أستطيع أن أعرف بوضوح عندما تأتى سمر - كون صوتها عالى - وهى دائما مبتهجة للغاية".

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