شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تواصل نشر إجراءات التوعية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الصحة والسكان، إجراءات التوعية بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ورفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، تحذيرات حول آداب العطس، مشيرة إلى أنه إذا ظهرت عليك الأعراض، اتصل على الخط الساخن للوزارة ١٠٥ و ١٥٣٣٥، أو توجه لمستشفى الصدر أو الحميات.

وكانت الوزارة أعلنت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم ٢٩ حالة جديدة، و 8 حالات وفاة؛ وخروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، على أنه في مجتمعاتنا يجب التغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا ومن حولنا من مرض كوفيد19، بحيث تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل، ولا تذهب إلى العمل وأنت مريض.

لا تذهب إلى أماكن التجمعات، ودائما احرص على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين، ودائما احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية، مشيرة إلي أن مقاومة هذا المرض مسؤولية مشتركة، فليقم كل منا بدوره.

وأشارت المنظمة إلي أنه لوحظ تبادل العديد من الرسائل الصوتية بين جميع فئات المجتمع،علي وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الرسائل تحتوي إما على معلومات خاطئة أو إشاعات، فلابد من وقف هذه الرسائل عندك ولا تشاركها مع غيرك لنمنع انتشارها، فهذه الرسائل تنشر الفزع في المجتمع وهذا ما لا نحتاجه، وفي حال الاستفسارات يمكن الدخول الي الصفحات الرسمية للمنظمة وزارات الصحة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه اذا أوصت السلطات الصحية بالحد من مخالطة الناس إلى أن تتمكن من احتواء الجائحة فامتثل،و هناك بدائل آمنة للتواصل مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف.