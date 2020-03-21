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تعرف على صيغة الآذان الجديدة بعد قرار وقف الصلاة في المساجد

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف صيغة «الآذان» الجديدة، وذلك بعد قرار إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها، والاكتفاء برفع الآذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وجاء نص الآذان الجديد التالي:

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اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر
أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله
ألا صلوا في بيوتكم
ألا صلوا في رحالكم
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله

وتابع البيان: «بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات».

وأشارت الوزارة أنه على جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.

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