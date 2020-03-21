شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقي تقريرا جديدا عن مشروعات التنمية في وادي حوضين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة يفيد بدء تشغيل عنابر تسمين الدواجن الجديدة ضمن مشروع المزارع المتكاملة بوادى حوضين بالشلاتين التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

وقال حزبن في تصريحات صحفية السبت، إن ذلك يأتى بعد النجاح الكبير اللى حقفه مجمع الدواجن في وادى حوضين بالشلاتين في الفترة السابقة حيث تم تنفيذ عدد ستة دورات تسمين في عنبر واحد سعة الفين دجاجه وأنتج حوالى27 طن لحم دواجن كما أن عنبر الدجاج البياض أنتج حوالى 350 الف بيضة والعنابر الجديدة عبارة عن عنبرين سعة 3000 دجاجة لكل منهم على ان تصبح العنابر القديمة لانتاج البيض والجديدة التسمين. ويضم مجمع الدواجن في وادى حوضين بالشلاتين ايضا قلعة لتربية الحمام مكونة من تسعة ابراج بسعة تصل إلى حوالي 11 ألف حمامة .

وقال رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة إن مجمع الدواجن في وادى حوضين بالشلاتين هو أحد الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة والتى تضم أيضا عدد كبير من الأنشطة مثل المزارع السمكية لانتاج البلطى الاحمر فائق الجودة.

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وأضاف «حزين»، ان المشروع يضم أيضا خمسون صوبة زراعية عادية وثمانية عشر صوبة هيدرويونيك وصل إنتاجها أكثر من 120 طن خضروات متنوع من الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان بالإضافة إلى مزرعة للنخيل البرحى والجدول والخلاص وخط تجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومصنع لبسترة البان الإبل، بالإضافة إلى زراعات المورينجا لتجفيف أوراقها وانتاج البذور.

وأوضح رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة، ان هذه الأنشطة تأتي من خلال مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين والتى تهدف إلى إنشاء مجتمعات بدوية مستقرة تتوافر فيها فرص عمل وانتاج زراعى وحيوانى وداجنى وسمكى وصناعات قائمة على تجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية وتصنيع البان الإبل.

وأشار «حزين»، إلى أن المشروعات في هذه المنطقة تعتمد على استخدام المياه المالحة في التنمية حيث يتم استخدام المياه بصور عديدة حيث تستخدم مياه الآبار ذات ملوحة أكثر من 8000 جزء في المليون في زراعة محاصيل الاعلاف المحتملة الملوحة مثل القطف والاكاسيا والبانيكم وكذلك تم تجربة زراعة انواع متحملة الملوحة من الشعير واعطت نتائج باهرة.

وأضاف إنه يتم أيضا إستخدام واستخدام المياه المحلاة الناتجة من محطات التحلية في الزراعات التقليدية للخضروات والقمح والمورينجا. وتستخدم المياه الأكثر ملوحة الناتجة من عمليات التحلية وتصل ملوحتها لأكثر من 15000جزء في المليون في تربية واستزراع الأسماك مثل البلطى الاحمر والبورى. وتستخدم مياه الاحلال الناتجة من المزارع السمكية. في زراعة النباتات الملحية مثل السلاكورنيا وغيرها وتم إنشاء قرية صغيرة بجوار هذه الأنشطة مكونة من 24 منزل جارى تركيب محطة طاقة شمسية لإنارة القرية.

مشروعات وادي حوضين بالبحر الأحمر