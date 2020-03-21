«موانئ البحر الأحمر» تستأنف الحركة الملاحية على خط «سفاجا- ضبا» السعودي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر استئناف الحركة الملاحية لسفر شاحنات البضائع والصادرات الزراعية على الخط الملاحي «سفاجا- ضبا» السعودي، حيث غادرت ميناء سفاجا البحري أولى الرحلات البحرية لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع «خضروات وفواكه» بدون جسم العربة والسائق، وذلك على متن السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 20 شاحنة، متجهة إلى ميناء ضبا السعودي، لتلبية احتياجات السوق السعودي، من الخضروات والموالح والفواكه، بما لا يخل باشتراطات وزارة الصحة السعودية، وبتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار وباء كورونا. وأكد مسؤولو ميناء سفاجا استمرار حظر إبحار سفن وعبارات الركاب يين موانئ البحر الأحمر والموانئ السعودية ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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