شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات هامة بشأن طلاب الجامعات والدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأعلى للجامعات: إنجاز خطة الطواري المعلنة لمواجهة فيروس كورونا..وتفعيل منظومة التعليم عن بعد

استعرض المجلس الأعلى للجامعات، الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنتشار المرض.

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وفي ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، وفي بداية الجلسة ثمَّن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.

وناشد المجلس المواطنين بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الدولة للحد من إنتشار العدوى، كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد، كما وجه تحية تقدير وإجلال لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين والإداريين العاملين بالمستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

وأكد المجلس على أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية هي الأولوية الأولى له وأنه يتم إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ عليها.

وبناءً عليه قرر المجلس الآتي:

1- التأكيد على إنجاز خطة الطواري المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر.

2- التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للمستشفيات والذي أنعقد في جلسته الطارئة بتاريخ 19/3/2020.

3- الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكل فاعلية وجودة وذلك للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العملية لما بعد استئناف الدراسة أو في الأجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل جامعة.

4- إستمرار التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الدخول والإستخدام المجاني للمنصات التعليمية الإلكترونية.

5- في حالة إستمرار تعطيل الدراسة بعد المواعيد المعلنة سابقا سيتم إلغاء إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وضم درجاتها على إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

6- تؤجل إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30/5/2020 وفقاً للجداول التي ستعلن من كل جامعة أو في موعد يتم إعلانه لاحقاً وفقاً لمستجدات الأمور.

7- بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد إمتحاناتها وفقاً لما تراه على ألا تحسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

8- وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه إلتزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المصريين ومنع الإنتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.