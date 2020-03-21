شكرا لقرائتكم خبر عن من 23 لـ31 مارس.. «السياحة والآثار» تعلن غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار، السبت، إنه استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر ابتداء من صباح الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس ٢٠٢٠، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووفقا للمعايير العالمية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، السبت، أنه خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس.