نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحال والمقاهي ليلاً (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، مساء الجمعة، حملة مكبرة بمدينة المنصورة وطلخا ومركز المنصورة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المقاهي والمحلات ابتداء من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا وإغلاق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار خطة الدولة لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا ومنع التجمعات حفاظا على صحة المواطنين.

شارك في الحملة، سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، ورؤساء حى شرق وغرب ومركز المنصورة، و5 لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

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ووجه «الشيخ» للجهاز التنفيذي بضرورة فرض إرادة الدولة على الجميع لأن جميع القرارات تصب في مصلحة المواطن والحفاظ على صحته وصحة أسرته بعدم الخروج للشوارع إلا للضرورة وإغلاق جميع الأسواق والمحلات والمقاهى من الساعة 7 مساءا وحتى السادسة صباحا، حفاظا على صحة المواطنين ومنع التجمعات.

وأشاد نائب المحافظ بالتعاون الكامل لأصحاب المحلات والمقاهي والملتزمين بالتعليمات ووعيهم الكامل وحرصهم على حياتهم وحياة المواطنين، مشيرا إلى إغلاق وسحب تراخيص غير الملتزمين.

ولفت إلى أن هذه الحملات مستمرة وقائمة بالتوازي على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرارات الدولة، مؤكدا أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر تحتاج تكاتف جميع فئات المجتمع وتعاونهم مع الدولة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المؤقتة للوقاية من هذا الفيروس وستعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وناشد «الشيخ»، أبناء محافظة الدقهلية بالإلتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كرورنا واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره.

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا