شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف المحافظين بحملات يومية لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقائية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالقيام بحملات يومية من كافة الجهات المعنية بالمحافظات للتأكيد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وكذا إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020، والتأكيد على أنه لا يسري هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بحسم وحزم مع المخالفين، لافتا ضرورة اتخاذ كافة المحافظات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتقال الفيروس وانتشار العدوى خاصة ومنع أي تجمعات للمواطنين.

وقال شعراوي إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات تتابع كافة المستجدات وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

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وأوضح أن الوزارة تواصل متابعتها لجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة أيضًا من مجلس الوزارء لمجابهة فيروس كورونا، والتي من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في مواعيد محددة التي أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.

في سياق متصل، أكد شعراوي تشكيل فريق عمل بالوزارة برئاسة رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير بمقر الوزارة والمباني التابعة لها.

وقال شعراوي إنه تم الاستعانة بفريق لتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، لاسيما مكتب خدمة المواطنين وجاري الانتهاء خلال ساعات من كافة المباني التابعة، وكذا تعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين، بالإضافة إلى أنه تم توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتابع جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية كافة العاملين بالوزارة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضًا، تكثيف حملات التوعية بين العاملين من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعى الصحى للموظفين.

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات

إجراءات مواجهة فيروس كورونا في المحافظات