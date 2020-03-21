شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ الأم بعيدها.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأم المصرية بعيدها، واصفة إياها برمز العطاء والدفء والراحة والسلامة.
وقالت في منشور لها، على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت: «كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة».
وتابعت: «تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها».
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