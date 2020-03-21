شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ الأم بعيدها.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأم المصرية بعيدها، واصفة إياها برمز العطاء والدفء والراحة والسلامة.

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وقالت في منشور لها، على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت: «كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة».

وتابعت: «تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها».