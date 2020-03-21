شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار «كورونا».. «القوى العاملة» يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة، للمصريين بالخارج، تلقى الوزير محمد سعفان عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حيث أشار تقرير من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلى أنه بعد قرار الكويت بمد تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس 2020، قررت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى بكل من مصر والكويت تنظيم 4 رحلات لعودة المدرسين اعتبارا من 24 مارس وحتى 30 مارس الجاري على أن يتم الحجز بمعرفة مندوب الشركة بالقنصلية المصرية وبتعاون من جميع أعضاء البعثة.

كما تلقى «سعفان» تقريرا من المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، أوضح فيه المملكة العربية السعودية أصدرت 10 خطوات اقتصادية عاجلة يستفيد منها المواطنون والمقيمون في ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا منها تجديد إقامة الوافدين المسافرون في إجازات بدون رسوم في حالة انتهاء الإقامة في فترة تواجدهم بالخارج، وتمديد تأشيرات الخروج والعودة لمدة 6 شهور لمن لم يتمكنوا من العودة إلى أعماله في المملكة بدون رسوم، وتجديد وثائق التأمين تلقائيًا لمدة 6 شهور بدون رسوم جديدة، وكذا تأمين السيارات الخاص.

كما تشمل الخطوات إيقاف دفع الايجارات المستحقة للمؤجر لمدة 6 شهور اعتبار من مارس الجاري، والسماح للمستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك حتى لو كان العقد طويل الأجل ولمدة 3شهور، وإيقاف العمل بنظام التوطين والتفتيش لمدة 6شهور.

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وعلى صعيد متصل، تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من طلعت المستشار العمالي بعمان- الأردن، أشار فيه إلى أن المملكة أصدرت أمراً يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت 21 مارس الجاري وحتى إشعار آخر، وغلق جميع المحلات في كافة المناطق وسيتم الإعلان، الثلاثاء المقبل، عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه، وعاقبت كل من يخالف أحكام الأمر بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وقال إن وزارة العمل الأردنية أطلقت خدمة الكترونية للعمال وأصحاب العمل للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت، ومنها التي تتعلق العمل الجبري المخالف للقرارات الحكومية، والاعتداء على الحقوق العمالية، والتسريح من العمل مخالفات ـ والتي تتعلق بتشريعات السلامة والصحة المهنية، وأي تهديد بفصل العامل الذي لا يعمل أثناء فترة الأزمة، وعدم احتساب الأجر أثناء هذه الظروف وخلافاً لقانون وقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة.

وفي تقرير من الملحق العمالي بلبنان، شرين عبدالجواد، أشارت إلى أن آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في بيروت كشف عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى ١٦٣ حاله بعد إصابة ١٤ حالة جديدة.

ومن ميلانو بإيطاليا، لفت المستشار العمالي، مجدي حسنين، إلى أنه تم دفن أول شهيد مصري أحمد الفار، بفيروس كورونا، حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، منوها إلى أنه تلقي رساله استغاثة من والد المواطن المصري «ش .ع. ف. ف» من الفيوم مركز تطون الذي تم حجزه في مستشفى نيغواردا، بميلانو، حيث انقطع التواصل معه منذ أمس الأول، وعلى الفور قام المستشار العمالي بالتوجه إلى المستشفى ولم يستطيع مقابلته، وتم إخباره من الطبيب المعالج أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك، داعيا الله له بالشفاء العاجل.