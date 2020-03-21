شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات نادى القضاة لمتابعة أعضائه حول مستجدات "كورونا" تبدأ عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غرفة العمليات التى أعلن نادى القضاة عن تشكيلها لمتابعة أعضائه، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بشأن فيروس كورونا، فى العمل اليوم السبت، حيث أعلن مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادى بشامبليون.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد والتطورات والمستجدات فى مواجهة فيروس كورونا، فقد قرر مجلس إدارة نادي القضاة، فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادي القضاة بشامبليون، اعتبارا من السبت الموافق 21 مارس الجارى لمتابعة تطورات الأحداث والأزمة من كل جوانبها.

وأشار إلى أن الغرفة ستتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة والعمل على متابعة الأزمة، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم ولأسرهم كل سبل الوقاية بالتنسيق والتواصل مع المختصين بوزارة الصحة، حيث تنوه الغرفة إنها على استعداد تام بتلقي كافة شكاوى القضاة على الأرقام الآتية:

ت / 0225758282

ف/ 0225751053

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كما تم نشر أرقام هواتف أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة

واتخذ نادى القضاة عدد من الإجراءات الاحترازية من بينها إغلاق فروع أندية القضاة ، حيث قرر النادى غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية، غلقا كليا منذ الأربعاء الماضى ، كما قرر النادى إلغاء كافة الفاعليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات، كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.

وفى إطار أعمال التعقيم قرر النادى إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع 26 يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارا من الخميس الموافق 19-3-2020 وسيقوم النادي خلال فترة الغلق باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة، كما تم وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر النادى بشامبليون ومكاتب الموظفين فيه حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.