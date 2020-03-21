شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مدرسة للتعليم الثانوى بـ"الإسكان الاجتماعى" فى أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلاً بـ"الإسكان الاجتماعى"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسى القادم، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية بالمدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ800 فدان على مساحة 10آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (3 مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى 8 مدارس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة ال 800 فدان تُعد واحدة من المناطق التى استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت نحو 42ألف وحدة سكنية، وتضم عدداً من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.

Advertisements

كان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يعد واحداً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو 70104 وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ 800 فدان حوالى 42048 وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو37968 وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات‪.‬

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم‪.‬

كما تفقد عدد من مسئولى وزارة الاسكان ، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والتى تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، بإجمالى طول 35 كم، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وكبارى مشاة)، وكذا الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطعه مع طريق الفيوم مروراً بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالى طول 30 كم، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة‪.‬