شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى بيان رسمى أنه تقررغلق كافة المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الإثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، وتم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق بإتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

ويأتى هذا استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،، و خلال هذه الفترة سيتم ايضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف و المناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتطهير 4 مواقع أثرية هامة داخل القاهرة والجيزة ويأتى هذا في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي سلامة العاملين بها، واستمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وشملت المناطق منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة.

ولفتت الوزارة ألى أن الأربع مناطق تعتبر مرحلة أولي علي ان يتم توزيعها علي باقي المناطق تباعا. وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، كما جارى العمل على تطهير مكاتب خيئة تنشيط السياحة فى كافة المحافظات، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة الي توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة علي الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

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ويأتى هذا بالتزامن مع استمرار عمل غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها.

وكانت قد صرح هانى الضوى رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر، أنه تقرر إلغاء كافة عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من، يوم أمس الجمعة، وحتى 31 مارس الجارى، وذلك بناء على توجيهات شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بقرار وقف العروض بكافة المعالم الآثرية، وفي ضوء ما يمر به العالم من أزمة الكورونا وقرارات مجلس الوزراء، حيث قرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إيقاف العمل بالعروض في كافة مناطق الصوت والضوء اعتبارا من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 وحتي يوم الثلاثاء 31 مارس 2020.

وأضاف رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ذلك القرار جاء فى أعقاب خطوات الحكومة المصرية للتقليل من التجمعات، ومع مغادرة كافة الأفواج السياحية التى كانت متواجدة بمصر والأقصر لبلدانها مع تعليق رحلات الطيران أمس الخميس وحتى 31 مارس الجارى.