شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يدعو علماء جامعة القاهرة لسرعة الإفادة عن محاولات إيجاد علاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علماء الجامعة وذوي الاختصاص لسرعة الإفادة بشأن ما تم من محاولات لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، والانضمام للفريق البحثي المشكل بالجامعة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الصلاة العلمية واجبة الاستمرار حتى اكتشاف العلاج، مضيفًا أن الدعاء المتواصل إلى الله لن يرتفع إليه سبحانه بدون عمل صالح يرفعه، مستشهدًا بالآية الكريمة من سورة فاطر: "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ".

وأكد الدكتور محمد الخشت، في منشوره على فيسبوك، أن الاكتشاف العلمي على رأس الأعمال الصالحة، بل أوجبها الآن، متسائلًا: من منكم أقرب إلى الله الآن، مشيرًا إلى أن الإجابة في المعمل وليست في مكان آخر، وأن علينا تعميم المسؤولية العلمية المجتمعية أمام الرأي العام عوضًا عن الانشغال بتوافه التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن هناك فريقًا بحثيًا من علماء وباحثين جامعة القاهرة يعمل على اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أنه سيتم العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات: الخدمات الالكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الالكترونية، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية ستعمل بكامل طاقتها مع اعلان حالة الطواريء بها.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهر اليوم أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السير رئيس الجمهورية، بايقاف الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، مشيرًا إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل.

وقال إن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب كافة العلوم المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، مع الحفاظ علي سلامة كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإليكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية.