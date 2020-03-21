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شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، برقية تهئنة بمناسبة عيد الأم، قائلة "كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهى دائماً رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة".
وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".
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