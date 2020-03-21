ضبط حارس عقار يصنع خام الحشيش بإضافات كيمائية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالجيزة، أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط فى مجال تصنيع مخدر الحشيش بقصد الإتجار والترويج. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (حارس عقار كائن بدائرة القسم) بالتصنيع والإتجار بالحشيش المخدر. عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على (2 كيس بداخلهما معجون لمخدر الحشيش وزنت حوالى 12 كيلو جرام - 60 قرص لعقاقير مجهولة مختلفة - 4 أكياس لمسحوق الحنة - كيس بلاستيك يحوى نبات الأستروكس المخدر وزنت 250 جرام – "مكبس" خاص بتصنيع الحشيش - 10 قطع حديد إسطمبة - خلاط كهربائي - ميزان حساس- مجموعة من الإمبولات والزجاجات بها سوائل كيمائية مخدرة). وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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