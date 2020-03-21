"أمن المنافذ": ضبط 3 قضايا تهريب بقيمة 33 ألف جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي علاء عمران:

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3 قضايا تهريب، أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – شاشات LED – نحاس خردة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (32,442 اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة اثنان وأربعون جنيهاً).

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وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية، تم ضبط 2 قضية بمضبوطات ( 650 قرص مخدر ) وضبط 16 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي)، في مجال الأمن العام.

وتنفيذ 336 حكم قضائي متنوع، وضبط 718 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (2) قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.