محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحجز المتهمين بتصوير فيديوهات في الشارع للسخرية من المواطنين، وإنزالها على تطبيق "تيك توك" 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.
المتهمون الصادر بحقهم القرار هم كلٍ من: "محمد كاريكا"، "كرم. ع"، "عبدالرحمن. م"، "محمود. ع" .
وكشفت تحقيقات النيابة عن استخدام المتهمين دراجتين بخاريتين ويقوم اثنين منهم باستخدام حبال لعرقلة المواطنين بالشارع وقيام اثنين آخرين بتصويرهم بالهواتف المحمولة فيديو وإنزال تلك الفيديوهات على حسابهم على تطبيق "تيك توك".
وأضافت التحقيقات أن المتهمين يسكنون في المنطقة المقطم وخططوا معًا لإنشاء حساب على تطبيق "التيك توك" تكون فكرته مقالب في المواطنين في الشارع والسخرية منهم للحصول على عدد كبير من المتابعين له ويقومون بتركيب الفيديو على موسيقى مضحكة وبالفعل صوروا العديد من المقاطع المضحكة حتى تم ضبطهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"مقالب في الشارع".. حجز 4 متهمين سخروا من المواطنين بفيديوهات "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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