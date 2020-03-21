محاكمة 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحانات الثانوية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي.

تنظر المحاكمة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال، وخالد عبد الغفار النجار الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة الأولى، "ش. م"، باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع 11 متهمًا آخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزويرا في محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي" بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة.