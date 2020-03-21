إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية لتعقيمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعايير العالمية.
وبحسب بيان، خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من الفيروس، وذلك استمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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