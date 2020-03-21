أعلى درجات الحرارة خلال الربيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن طقس اليوم السيت يشهد استمرار تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تصل لـ5 درجات، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة أمس الجمعة واليوم، 17 درجة.

وأضافت شاكر: بداية من غد (الأحد) سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضًا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع.

وتابعت: يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، مما يزيد الأحساس بالبرودة.

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وأشارت إلى أنه بداية من غد (الأحد) تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع يوم الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.

وأوضحت أن فصل الربيع يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة، وأعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.