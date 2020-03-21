رمز العطاء.. انتصار السيسي توجه رسالة لأمهات المصريين في عيدهن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر للأم المصرية في عيدها، قائلة: "كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم حصن أمين لأبنائها وأسرتها، فهي دائمًا رمز للعطاء، ومصدر الحنان والدفء والراحة والسلامة".
وأضافت انتصار السيسي، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم السبت: "تحية وتقدير واحترام لكل أم، لكل معلمة وقائدة، تحية لمنبع الحكمة والكفاح والتضحية، تحية وتقدير لمن هي مركز وقلب الإنسانية في عيدها".
ويوافق اليوم 21 مارس الذكرى السنوية لعيد الأم.
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