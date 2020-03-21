القوى العاملة: دفن أول مصري أصيب بـ"كورونا" في مقابر المسلمين بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، دفن أول مصري أصيب بفيروس"كورونا" حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين في إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، على مدار الساعة، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في بيان، إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي مجدي حسنين بمدينة (ميلانو بإيطاليا) أوضح فيه إلى أنه تم دفن أول شهيد مصري أحمد الفار، بفيروس كورونا حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين.

وأشار حسنين، إلى أنه تلقى رسالة استغاثة من والد المواطن المصري "ش .ع. ف. ف" من الفيوم مركز تطون الذي تم حجزه في مستشفى نيغواردا، بميلانو، حيث انقطع التواصل معه منذ أمس الأول، وعلى الفور، توجه المستشار العمالي إلى المستشفى ولم يستطع مقابلته، وتم اخباره من الطبيب المعالج أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم إخبار أهله بذلك، داعيا الله له بالشفاء العاجل.