السكك الحديدية تناشد المواطنين: "ما تركبش مواصلات إلا للضرورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر:

طالب المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين بعدم ركوب المواصلات إلا للضرورة فقط، قائلا: "يا حضرة المواطن لو مش رايح مشوار مهم متركبش مواصلات، سيب المواصلات للضرورة، خليك في بيتك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضاف سامي، في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، إن السكك الحديدية بدأت في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ برئاسته، تتكون من كل القطاعات والإدارات.

وتابع: "نتعامل يوميًا مع مليون راكب و47 ألف عامل وموظف في السكك الحديدية"، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت في عمل حملات توعوية، ووضع منشورات للجمهور.

وأكد أنه تم توزيع كمامات ومطهرات على كل موظفي شبابيك حجز التذاكر، وكل من له تواصل مباشر مع الجمهور، موضحًا أن 3500 عربة وجرار يتم تطهيرهم يوميًا.