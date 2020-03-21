محافظ القاهرة: لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة لعقار العزبة البحرية بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار العزبة البحرية المنهار بحلوان وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكدًا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
وشدد عبدالعال، في بيان، اليوم السبت، على رئيس حي حلوان، بسرعة عمل الصلبات والتحفظات اللازمة حول العقار لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.
كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.
كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار عقار بالعزبة البحرية بحي حلوان مكون من أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية مما أسفر عن وفاة 3 أطفال وانقاذ جدتهم من تحت الأنقاض.
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