أخبار مصر | عاجل.. تحرك برلماني عقب اختفاء أدوية يحتمل استخدامها في علاج كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحرك برلماني عقب اختفاء أدوية يحتمل استخدامها في علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات نتيجة صرفهم من دون روشتة وأثر ذلك على المرضى المستخدمين لهذه الأدوية.

وأشار "فؤاد" في طلبه، اليوم السبت، إلى اختفاء بعض العقارات والأدوية من الصيدليات بعد أن تم تداول معلومات بتأثيرهم الإيجابي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ما دفع المواطنين لشراء كميات كبيرة من هذه الأدوية والعقارات، وبسبب قيام الصيدليات بصرفها من دون وجود "روشتة" من الطبيب.

ولفت إلى أن ذلك تسبب في اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات، وهو ما سبب ضررا للمرضى المستحقين لهذه الأدوية. وأوضح أنه خلال الفترة السابقة تدولت أخبار حول أن عقاري (بلاكونيل) و(هيدروكين) واللذان يستخدمان لعلاج الملاريا والروماتويد والأمراض المناعية، اختفيا تماما من السوق بسبب تداول معلومات عن تأثير المادة الفعالة بهم في الشفاء من فيروس كورونا، نتيجة تدافع المواطنين على شراء كميات كبيرة منهم. Advertisements