أخبار مصر | برلماني يشيد بدور الداخلية في مواجهة المخالفين لقرار غلق المطاعم والمقاهي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بدور الداخلية في مواجهة المخالفين لقرار غلق المطاعم والمقاهي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية لأجهزة وزارة الداخلية على جهودها الناجحة في تنفيذ حملاتها المكبرة لاستهداف المطاعم والمقاهي والمحال والمراكز التجارية المخالفة لاتخاذ الإجراءات حيالها، وذلك على خلفية قرار الإغلاق منذ السابعة مساء كل يوم لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد "حساسين" في بيان اليوم السبت، جميع أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال والمراكز التجارية، الالتزام بقرار الحكومة الخاص بغلق هذه المنشآت بعد السابعة مساء خاصة أن مسئولية مواجهة فيروس كورونا ليس مسئولية الحكومة وحدها أو وزارة الداخلية ولكنها مسئولية مصر كلها، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب منا جميعا مساندة جهود الدولة ووزارة الداخلية في مواجهة هذا الفيروس.

وكما ناشد عضو مجلس النواب المواطنين الالتزام بتعليمات خاصة فيما يتعلق بعدم تخزين السلع والمنتجات بعد إعلان الحكومة عن توافرها لفترة كبيرة وأيضا الالتزام بالتواجد داخل المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحرص على استخدام مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس.

واستثى مدبولي عدة أماكن من تنفيذ القرار، تشمل: خدمات توصيل الطلبات للمنازل، المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

ونص القرار في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.