أخبار مصر | برلمانية تناشد الحكومة فرض حظر التجوال للحد من التجمعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تناشد الحكومة فرض حظر التجوال للحد من التجمعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناشدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول للمصريين لبر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم.
وأكدت عبد الحليم، في بيان، اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسب كبيرة، خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات، الأمر الذي سيؤدي لانتشار الإصابة بالفيروس بشكل ينذر بكارثة حقيقة.
وأضافت عضو مجلس النواب، كما أن الأفراح مازالت تقام بشكل طبيعي، والتي تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين لاسيما ونحن في الأسبوع الأخطر على الإطلاق.
وأردفت، أن فرض حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات وإلا وسيتم تعريض أي مواطن للمسائلة، لافتة إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت هذا القرار نتيجة ازدياد الإصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط والتجمعات، فالقرار احترازي متمم لحزمة قرارات الدولة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.