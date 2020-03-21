أخبار مصر | برلمانية تناشد الحكومة فرض حظر التجوال للحد من التجمعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تناشد الحكومة فرض حظر التجوال للحد من التجمعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة صدور قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية، من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول للمصريين لبر الأمان وحمايتهم من انتقال العدوى لهم.

وأكدت عبد الحليم، في بيان، اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة بنسب كبيرة، خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات، الأمر الذي سيؤدي لانتشار الإصابة بالفيروس بشكل ينذر بكارثة حقيقة.

وأضافت عضو مجلس النواب، كما أن الأفراح مازالت تقام بشكل طبيعي، والتي تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين لاسيما ونحن في الأسبوع الأخطر على الإطلاق.

وأردفت، أن فرض حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات وإلا وسيتم تعريض أي مواطن للمسائلة، لافتة إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت هذا القرار نتيجة ازدياد الإصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط والتجمعات، فالقرار احترازي متمم لحزمة قرارات الدولة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.

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