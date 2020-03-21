أخبار مصر | 8 حارات.. وزير النقل يزف بشرى لمستخدمي الطريق الدائري

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وزير النقل: توسعة الطريق الدائري لـ8 حارات في كل اتجاه

تفقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو وتكلفة 7.3 مليار جنيه.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لأعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي، أسفل الطريق الداعم وأعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه.

كما تابع توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق ثم تفقد باقي قطاعات المشروع.

وأشاد وزير النقل، باستمرار تنفيذ الأعمال بكافة القطاعات بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة العاملين بالمواقع المختلفة وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب الفيروس.

وأشار إلى أن العامل المصري عامل وطني مخلص مصمم على استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. Advertisements وأوضح الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائري لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات. ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات و8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات في كل اتجاه. وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائري، صرح الوزير، بأن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائري، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج.