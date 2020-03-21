أخبار مصر | وكيل "القوى العاملة" تستغيث بوزير النقل بشأن تجاهل تعقيم قطارات النوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "القوى العاملة" تستغيث بوزير النقل بشأن تجاهل تعقيم قطارات النوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نداء عاجلا لوزير النقل، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، مما سيؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بين الركاب خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.

وطالبت عطوة، في بيان اليوم السبت، وزارة الصحة بالاهتمام بتلك القطارات وتزويدها بأدوات التعقيم، والنظافة والمطهرات، وبذلك بالتعاون مع وزارة النقل.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الأجانب أكثر ركاب تلك القطارات، ونظرا لهذه الحالة التي تمر بها الدولة، فإنهم يمثلون أكبر ناقل للمرض، الأمر الذي سيؤدي لعدوى مئات الركاب من بعدهم، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الركاب على تلك القطارات ويتوافد عليها الملايين يوميا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

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وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح، أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة.