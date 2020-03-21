أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد القاهرة غدا الأحد، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة صباحا مع شوائب عالقة ورياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى الوجه البحري سيكون لطيفا صباحًا وشديد البرودة ليلا والرياح ستكون أغلبها نشطة مثيرة للأتربة غربا.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد شمال الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائبا عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

ويشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة. وأوضح الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يتعلق بشمال الصعيد، فيشهدا طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

