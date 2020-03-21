مصر | ضبط 3 قضايا تهريب و650 قرصا مخدرا وتنفيذ 336 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 قضايا تهريب و650 قرصا مخدرا وتنفيذ 336 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات مكثفة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – شاشات LED – نحاس خردة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 32,442 ألف جنيه.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية، تم ضبط قضيتين بمضبوطات 650 قرصا مخدرا.

- في مجال الأمن العام، تم ضبط 16 قضية أبرزها مزاولة مهنة من دون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي.

- في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 336 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 718 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات، تم ضبط قضيتين متنوعتين.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.