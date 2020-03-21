مصر | تجديد حبس عاطل لحيازته 40 جرام كوكايين في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل لحيازته 40 جرام كوكايين في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتجاره في مخدر الكوكايين.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم كان يروج لبيع المخدرات، وبحيازته كمية من مخدر الكوكايين وزنت 40 جراما، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية، وبعد التأكد من صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم "أ. ع" حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته 40 جراما لمخدر الكوكايين، ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وتم اقتياده إلى ديوان القسم. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. Advertisements وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، عن أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الإتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة نحو 292 قرصًا.