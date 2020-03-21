شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أكثر على ما تقدمه المكتبة الإلكترونية للطلاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزارء، اليوم السبت، فيديو، بشأن المكتبة الإلكترونية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة.

وتضم المكتبة مختلف المناهج الدراسية الكاملة لجميع الصفوف بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها دون الحاجة إلى إنشاء حساب من خلال الرابط: https://study.ekb.eg