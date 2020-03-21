شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت «الإفتاء» عن صيام يوم الإسراء والمعراج؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على سؤال ورد اليها حول صيام يوم الاسراء والمعراج، وانه بدعة.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين بدار الإفتاء المصرية، عبر خدمة بث مباشر أجرته الدار، على صفحتها الرسمية، بأنه: «يجوز الصيام نهار الإسراء والمعراج ولا شيء فيه وليس ببدعة كما يدعى ويزعم البعض».

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وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها عن سؤال: «هل يجوز الاحتفال بالأسراء والمعراج في شهر رجب؟»، وردت: «أنه على الرغم من الخلاف الذي وقع بين العلماء في تحديد وقت الإسراء والمعراج، حتى إن الحافظ ابن حجر حكى فيه ما يزيد على عشرة أقوال ذكرها في الفتح، فإن الاحتفال بهذه الذكرى في شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وذلك لعدم ورود النهي».

وتوافق ليلة 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج، غدا الاحد، وتبدأ ليلة السابع والعشرين من رجب مغرب اليوم السبت 26 رجب وتنتهي فجر الأحد.