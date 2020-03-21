شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة صباحًا غدًا.. والقاهرة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد، طقس لطيف نهاراً على كافة الأنحاء، باستثناء السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فهو مائل للبرودة، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء شبورة صباحاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشبورة صباحاً وشوائب عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف الخبراء، من المتوقع أن تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشطة مثيرة للأتربة غربًا على السواحل الشمالية الغربية. وتابع بيان الأرصاد، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10– 21»، الإسكندرية «10– 21»، قنا «10- 24»، الأقصر «11- 24»، أسوان «13– 25».