شكرا لقرائتكم خبر عن مصري مقيم بـ«إيطاليا» يتحدث عن «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث سامي عباس، أحد المصريين المقيمين بـ«إيطاليا»، عن وضع المصريين بعد أن أصبحت إيطاليا البورة الثانية في العالم لتفشي فيروس كورونا، «كوفيد-19» بعد الصين، مؤكدا على أن عدد المصريين المصابين بالفيروس قليل، ووفاة حالة واحدة فقط.

وأوضح، خلال مداخلته في برنامج صباح الورد، المذاع عبر فضائية «ten»، عبر خاصية «سكايب»، صباح اليوم، أن المصريين ملتزمون بتعليمات الوقاية والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في إيطاليا وصل إلى 47 ألف شخص، توفي منهم 5129 شخصا.

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وأشار إلى أن الشعب الإيطالي شعب ملتزم جدا، حيث إنه منذ حوالي أسبوعين قام العديد من الإيطاليين بالخروج من النافذات الخاصة ببيوتهم حتى يوضح أنهم مازالوا أحياء وأنهم متعاونون ومساندون لبعضهم.

وأكد على أن سبب انتشار الفيروس بإيطاليا هو استخفاف الشعب هناك به وعدم أخذ الوضع بجدية، إلا أن الناس الآن التزمت وتم إلغاء أي عمل ما عدا الصيدليات وأسواق الخضروات.