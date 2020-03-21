شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل صدمته سيارة بالخطأ أثناء لهوه أمام منزله ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طفل مصرعه، أمس الجمعة، إثر تعرضه لحادث عقب اصطدام سيارة نقل به أثناء لهوه أمام منزله بقرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا في بني سويف، ونقلت جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد باستقبال مشرحة المستشفى المركزي لطفل يدعى «يوسف. م. ف»، 3 أعوام، مقيم بقرية منشأة الأمراء، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة.

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وتبين من التحريات الأولية أنه بالانتقال والفحص وسؤال جد الطفل المتوفي، قرر أنه أثناء لهو الطفل أمام منزله صدمته السيارة رقم «2429 وأ د»، ربع نقل، تابعة لشركة خاصة للأدوية، قيادة «محمد. أم. ش»، 37 عاما، سائق مقيم بمدينة بنى سويف، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وضبطت قوات الشرطة السيارة وقائدها، والذي أكد على مضمون ما جاء بالتحريات، وأنه صدم الطفل بطريق الخطأ.

وتبين من التحريات أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى، أفاد بوجود نزيف بالأنف والفم نتيجة كسر وتهتك بعظام الجمجمة، وأن سبب الوفاة نزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 867 إدارى مركز شرطة إهناسيا.