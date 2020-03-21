شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف تدرس مطالب أولياء الأمور المتعلقة بشأن مصروفات الفصل الدراسى الثانى و"الباص"، بعد قرار توقف الدراسة والتعلم عن بعد، وعدم عقد امتحانات تحرير للطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص، أن مطالب أولياء الأمور باسترداد جزء من مصروفات الترم الثانى غير واقعية لعدة أسباب، أولها أن الطالب سوف يحصل على نفس الخدمة التعليمية ولكنها من خلال تفعيل التعلم عن بعد، حيث يقوم المعلمون بتسجيل محاضرات للطلاب والتواصل معاه من خلال مجموعات على التطبيق الإلكترونى والواتس آب، إذ المعلم ما زال يؤدى عمله وسوف يحصل على مرتبه شهريا، مشددة على أن خطة التعلم تتم وفق ما كان يحدث فى المدرسة وبالتالى أعضاء هيئة التدريس متواجدون بشكل يومى فى المدرسة.

وأوضحت المصادر: من حق ولى الأمر الحصول على مصروفات الباص لأن السيارة خدمة مدفوعة الأجر تتم بعدد الرحلات، وبما أنه لا توجد رحلات بالترم الثانى فمن حق ولى الأمر استرداد مصاريف "الباص"، أو ترحيلها للعام الدراسى المقبل.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد، ماذا لو لم يكن عندي إنترنت او شريحة او موبيل من أي نوع وماذا لو لم يكن عندي تليفزيون كي اري القنوات التعليمية وماذا وماذا من الحجج اللتي تمنعني من اداء المشروع اللازم للنجاح في المادة؟ في هذه الحالة يتوجب علي الطالب الذي لم يقدم مشروعا ان يبدا العام الدراسي القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالي.

اما اذا قدم مشروعه علي منصة التواصل في موعده قبل 15 مايو 2020 لن يضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.

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واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".