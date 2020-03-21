شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول حى النزهة: أغلقنا ناديا صحيا قبل حادث مصرع فتاتين فيه ومالكته فتحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمعت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ ،لأقوال مسئول حي النزهة في واقعة مصرع فتاة وعاملة فلبينية فى حريق داخل نادى صحى.

وفجر مسئول الحى مفاجأة في الحادث، وهى أن النادي الصحي الذى وقع فيه الحريق تم غلقه سابقا فى شهر ديسمبر الماضي، ولكن صاحبته قامت بفتحه مرة أخرى بالمخالفة لقرار الغلق.

وأضاف مسئول الحى، أمام معتز زكريا مدير نيابة النزهة، أن النادي الصحي يعد نشاطا تجاريا، ومن شروط الأنشطة التجارية، أن تكون فى الطابق الأرضي او الطابق الأول، وهو ما لا ينطبق على المكان الذى وقع في الحادث، مشيرا إلى أن العاملة الفلبينية المتوفية لم تحصل على ترخيص بمزاولة المهنة، حيث يشترط قبل تشغيل الأجانب فى نشاط تجارى، الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة بعد عرض الأمر على الأمن الوطنى.

ولقيت فتاة وعاملة فلبينية، مصرعهما داخل حريق نادى صحى في منطقة النزهة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشر معتز زكريا مدير النيابة بإشراف المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة النزهة التحقيق.

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البداية كانت بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل نادى صحى "سبا" بالطابق الخامس في منطقة النزهة، وانتقلت الحماية المدنية على الفور لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق، ولقيت فتاة وعاملة فلبينية مصرعهما اختناقا من انبعاث دخان الحريق داخله وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "ندا" عروس، لم يمر على زواجها شهور، توجهت إلى النادى الصحى لعمل جلسات علاج طبيعي، ونشب الحريق داخل النادى الصحى، وحاول أحد الأشخاص الذى كان متواجدا في المكان إنقاذها ولكنه فشل وتوفيت هي و فلبنية تعمل في النادى الصحى.

وانتقلت نيابة النزهة، لمكان الحادث وتبين من معاينة النادى الصحى، أن يقع في الطابق الخامس، وتفحم بالكامل نتيجة الحريق، كما تبين من التحقيقات أنه غير مرخص، وأمرت النيابة بحبس صاحب النادي الصحي 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه ، كما أمرت النيابة بتشريح جثة الفتاتين لبيان سبب الوفاة ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

وكشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، عن مفاجأة في واقعة حريق شب في نادى صحى، أسفر عن مصرع فتاتين ، حيث تبين أن المكان غير مرخص، ويباشر معتز زكريا مدير نيابة النزهة، التحقيق مع صاحبه ووجه له تهمة الإهمال وإدارة مكان بدون ترخيص.