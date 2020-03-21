شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان بدائل الدراسة والامتحان لطلاب النقل بالمدارس الفنية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى تصريحات خاصة، إنه جارى حاليا بحث بدائل الامتحانات والدراسة لطلاب النقل بالمدارس الفنية وسنعلن عما سيتم اتخاذه من اجراءات فى امتحانات النقل فى التعليم الفنى صباح غدا الاحد، كما يجرى حاليا اعداد ضوابط التقييم التى سترسل للمديريات لاتباعها فى امتحانات النقل.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد، ماذا لو لم يكن عندى إنترنت او شريحة او موبيل من أى نوع وماذا لو لم يكن عندى تليفزيون كى ارى القنوات التعليمية وماذا وماذا من الحجج اللتى تمنعنى من اداء المشروع اللازم للنجاح فى المادة؟ فى هذه الحالة يتوجب على الطالب الذى لم يقدم مشروعا ان يبدا العام الدراسى القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسى التالي.

أما اذا قدم مشروعه على منصة التواصل فى موعده قبل 15 مايو 2020 لن يضطر الى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.

واستعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

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وقال الدكتور طارق شوقي، فى رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتى استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التى نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصرى "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمى رقمى هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالى أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".