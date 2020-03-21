شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحافظ على نفسك وأهلك.. 15 نصيحة من الصحة العالمية اوعى تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت منظمة الصحة العالمية، نصائح هامة للشعوب حول العالم لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب حتى صباح اليوم السبت، 234 ألفا، فيما توفى إثره قرابة 10 آلاف شخص آخرين، ولفتت المنظمة إلى عدد من التوجيهات التى يجب أن يتبعها الناس ليحموا أنفسهم وأسرهم وأوطانهم من تفشى الفيروس القاتل.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى تغريدات متتالية عبر حسابه على "تويتر"، "تتغير الحياة بشكل كبير بالنسبة للكثيرين منا، ولكن من المهم الاستمرار فى الاعتناء بصحتك الجسدية والعقلية.. ومنظمة الصحة العالمية تقدم نصائح للأفراد حول كيفية التكيف مع الواقع الجديد للصحة فى المنزل، فى ظل تفشى فيروس كورونا (COVID19)"، لافتًا إلى أن النصائح الواجب اتباعها من أجل حياة صحية فى المنزل، هى:





1- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا يساعد جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح.

2- الحد من استهلاك الكحول وتجنب المشروبات السكرية.

3- لا تدخن.. يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بمرض شديد إذا أصبت بكورونا.

4- التمرين.. توصى منظمة الصحة العالمية بـ30 دقيقة يوميًا من النشاط البدنى للبالغين، وساعة واحدة يوميًا للأطفال.

5- اعتنى بصحتك.. من الطبيعى أن تشعر بالتوتر والارتباك والخوف أثناء الأزمات.





6- يمكن أن يساعدك التحدث إلى أشخاص تعرفهم وتثق بهم.

7- إذا كانت إرشاداتك المحلية أو الوطنية تسمح بذلك، فاخرج للمشى أو الجرى أو الركوب وحافظ على مسافة آمنة من الآخرين.

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8- إذا لم تتمكن من مغادرة المنزل، فابحث عن فيديو تمارين عبر الإنترنت، أو ارقص على الموسيقى، أو قم ببعض اليوجا، أو اصعد وانزل الدرج "السلالم".

9- إذا كنت تعمل فى المنزل خلال أزمة كورونا، فتأكد من أنك لا تجلس فى نفس الوضع لفترات طويلة.

10- انهض وخذ استراحة لمدة 3 دقائق كل 30 دقيقة أثناء العمل من المنزل.

11- الرحمة دواء.. يمكن أن يساعدك دعم الأشخاص الآخرين فى مجتمعك بقدر ما يساعدهم.





12- تحقق من الجيران والعائلة والأصدقاء وحاول مساعدتهم.

13- بينما نحن جميعًا معًا فى المنزل استمع إلى الموسيقى أو اقرأ كتابًا أو العب لعبة.

14- حاول ألا تقرأ أو تشاهد الكثير من الأخبار إذا كانت تشعر بالقلق.

15- احصل على معلومات عن فيروس كورونا COVID19 من مصادر موثوقة مرة أو مرتين فى اليوم.